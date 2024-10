Verschobene Konzerte: Nach Tod von Liam Payne: Zayn Malik kündigt neue Tourdaten an

Zayn Malik (31) hat auf Instagram bekannt gegeben, wann er seine verschobene Tour nachholen wird. Ursprünglich waren die US-Termine seiner "Stairway to Sky"-Konzertreihe im Oktober geplant. Wegen des plötzlichen Todes seines früheren Bandkollegen Liam Payne (1993-2024) hatte Malik jedoch die Entscheidung getroffen, vorerst von Live-Auftritten abzusehen. Im Januar wird er die Termine nun nachholen.

Am 21. Januar wird der Sänger seine Tour mit einem Konzert in Washington, D.C. wieder aufnehmen. Danach folgen jeweils zwei Shows in New York und Los Angeles, bevor es nach Las Vegas geht. Am 3. Februar wird der One-Direction-Star in San Francisco das letzte Konzert spielen. Alle für den Herbst 2024 erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die "Stairway to the Sky"-Tour, auf der Malik sein viertes Soloalbum "Room under the Stars" präsentieren wird, umfasst insgesamt elf Termine in Großbritannien und den USA. Aufgrund des verschobenen US-Blocks startet sie nun am 20. November in Edinburgh.

"Herzzerreißender Verlust" von Liam Payne

Zayn Malik verabschiedete sich nach Liam Paynes Tod mit einem emotionalen Statement auf Instagram von ihm. Er habe "einen Bruder verloren, als du uns verlassen hast, und ich kann dir nicht erklären, was ich dafür geben würde, dich ein letztes Mal in die Arme zu nehmen", schrieb er. "In Anbetracht des herzzerreißenden Verlustes, den ich diese Woche erlitten habe", sei es ihm nicht möglich, seine Tour wie geplant zu beginnen.

Liam Payne war am 16. Oktober nach einem Sturz vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires, Argentinien, im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Zayn Malik und er wurden 2010 bei "The X Factor" zusammen mit Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32) und Niall Horan (31) zu One Direction geformt und avancierten bis zu Maliks Ausstieg 2015 zu einer der erfolgreichsten Boybands aller Zeiten.