Verschmutzung der Ozeane: Vor allem Lebensmittelverpackungen vermüllen die Meere

Alltagsmüll belastet die Meere in aller Welt. Aber was schwimmt da eigentlich genau alles? Forscher zeichnen ein recht klares Bild – und haben auch Ratschläge parat.
Plymouth - Plastikflaschen, Snackverpackungen und Tüten gehören an vielen Küsten weltweit inzwischen dazu. Kein Wunder, denn pro Jahr landen rund 20 Millionen Tonnen Plastik in der Umwelt – und vom Festland über Flüsse bis in die Meere und Ozeane. Hier gefährdet der Müll Ökosysteme, belastet Küstenregionen und stellt eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit der Lebewesen dar. Eine im Fachjournal "One Earth" veröffentlichte Studie gibt Aufschluss darüber, was genau die Gewässer vermüllt.