Laufschuhe sehen oft noch gut aus, obwohl sie längst ihre Dämpfung verloren haben. Feine Risse, abgeriebene Profile und ein schiefer Stand verraten den wahren Zustand. Wer Schmerzen in Füßen oder Schienbeinen spürt, sollte das Material prüfen.
Ein guter Laufschuh ist das wichtigste Werkzeug beim Joggen, doch wie jedes technische Equipment unterliegt er einem schleichenden Verschleiß. Während die Optik oft noch tadellos wirkt, verliert das Innenleben mit der Zeit seine schützenden Eigenschaften. Wer regelmäßig läuft, sollte daher ein Gespür dafür entwickeln, wann das Material ermüdet ist und ein Austausch der Gelenkgesundheit zuliebe notwendig wird.