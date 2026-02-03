Verschiedene Royals tauchen in Akten auf: Diese Königshäuser sind in den Epstein-Skandal verwickelt

Neue Enthüllungen zu den Verbindungen zwischen Jeffrey Epstein und europäischen Königshäusern sorgen für Unruhe. Während Andrew alle Titel verlor, tauchen auch die Namen von Prinzessin Sofia, Kronprinzessin Mette-Marit und Prinz Laurent in den Akten auf - mit sehr unterschiedlichem Gewicht.
Mehrere europäische Königshäuser, genauer gesagt einzelne Mitglieder, stehen inzwischen in einem Zusammenhang mit dem Epstein‑Skandal - allerdings in sehr unterschiedlichem Ausmaß und mit teils nur indirekten Bezügen.