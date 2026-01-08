Verschiedene Gründe: Wichtige Stützen die Handballer des SV Leonberg/Eltingen

1 Nachdenklich: Neu-Trainer Goga muss mit den Abgängen planen. Foto: Andreas Gorr

Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen müssen in der kommenden Saison auf drei wichtige Spieler verzichten: Torhüter Max Schneider, Kreisläufer Bernhard Kutzner und Rechtsaußen Felix Wiederhöft stehen dem Oberligisten in der Saison 2026/27 nicht mehr zur Verfügung – Hintergrund sind berufliche, private oder gesundheitliche Gründen, die dem hohem sportlichen Aufwand in der fünften Liga entgegen stehen.