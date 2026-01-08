Verschiedene Gründe: Wichtige Stützen die Handballer des SV Leonberg/Eltingen
1
Nachdenklich: Neu-Trainer Goga muss mit den Abgängen planen. Foto: Andreas Gorr

Im Sommer übernimmt der neue Trainer Ladislav Goga die Oberliga-Handballer beim SV Leonberg/Eltingen. Einige wichtige Stammkräfte der aktuellen Saison werden ihm dabei fehlen.

Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen müssen in der kommenden Saison auf drei wichtige Spieler verzichten: Torhüter Max Schneider, Kreisläufer Bernhard Kutzner und Rechtsaußen Felix Wiederhöft stehen dem Oberligisten in der Saison 2026/27 nicht mehr zur Verfügung – Hintergrund sind berufliche, private oder gesundheitliche Gründen, die dem hohem sportlichen Aufwand in der fünften Liga entgegen stehen.

 
Abgang naht: Kutzner (Nummer 8) und Wiederhöft (Nummer 7) verlassen den SV im Sommer. Foto: Andreas Gorr

„Alle drei haben über viele Jahre den Handball in Leonberg entscheidend mitgeprägt, Verantwortung übernommen und zahlreiche besondere Handballmomente ermöglicht“, sagt der stellvertretende Abteilungsleiter Stefan Schuster.

Leistungsträger Yannik Oral bleibt in der nächsten Saison in Leonberg. Foto: Andreas Gorr

Ihre feste Zusage für die kommende Spielzeit haben bereits Torhüter Joshua Denk, Bastian Laib, Niklas Bolkart, Yannik Oral, Roman Salathe, David Klatte, Paul Schreiner, Constantin Kost und Mattis Fatnassis gegeben.

 