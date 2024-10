1 Solo-Auftritte ohne seine Ehefrau sind für Harry keine Seltenheit mehr. Foto: 2019 Mr Pics/Shutterstock.com

Prinz Harry war in letzter Zeit des Öfteren solo unterwegs. Was bedeutet das für seine Dynamik mit Ehefrau Herzogin Meghan?











Prinz Harry (40) und Ehefrau Herzogin Meghan (43) gehen in der Öffentlichkeit immer öfter getrennte Wege. Harrys Besuch in Lesotho und Südafrika findet ohne seine Frau und ihre beiden Kinder Archie (5) und Lilibet (3) statt. Die drei hatten ihn auch nicht auf seinen Besuchen in New York City und Großbritannien begleitet.