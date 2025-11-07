Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen: 250.000 Euro für Zufahrtsschutz bei Magdeburger Weihnachtsmarkt

Neues Sicherheitskonzept beim Magdeburger Weihnachtsmarkt: 250.000 Euro fließen in Poller und Sperren. Doch es gibt Kritik, dass dies nicht ausreicht, um schwere Fahrzeuge zu stoppen.
In der kommenden Woche erfolgt der Aufbau von Pollern und Sperren für den diesjährigen Magdeburger Weihnachtsmarkt. Der verbesserte Zufahrtsschutz basiert auf den vom Stadtrat beschlossenen Schutzzielen und einem Überfahrschutzkonzept, sagte ein Sprecher am Freitag in Magdeburg. Die Kosten lägen bei rund 250.000 Euro.