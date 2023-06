1 Der Kinderarzt Ralf Brügel kann die verschärfte Maskenpflicht bei Schülern nicht nachvollziehen. Foto: Stoppel

Der Schorndorfer Kinderarzt Ralf Brügel und andere Kritiker halten die Maskenpflicht für nicht verhältnismäßig. Mit Erfolg: Das Kultusministerium rudert nun in einigen Punkten zurück.









Schorndorf - Eins vorweg: Ralf Brügel ist kein Maskengegner oder Corona-Leugner. Doch die seit Montag verschärfte Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen im Land hat den Kinderarzt in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) fassungslos gemacht. In einem Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) kritisiert er, dass diese nicht verhältnismäßig sei, dass Kinder und Jugendliche schlechter behandelt würden als die Erwachsenen: „Ich finde es geradezu skandalös, eine solche Verordnung in Kraft zu setzen.“