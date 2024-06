„Verschärfte Bedrohungslage“: Zu Guttenberg fordert Aufrüstung Europas - auch nuklear

1 Karl-Theodor zu Guttenberg fordert eine militärische Aufrüstung. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/gbrci

Aufgrund einer „verschärften Bedrohungslage“ müssten Deutschland und Europa nach den Worten von Karl-Theodor zu Guttenberg militärisch aufrüsten – auch nuklear.











Der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat eine weitreichende militärische Aufrüstung in Deutschland und Europa gefordert. Dazu gehörten auch ausreichend nukleare Abschreckungspotenziale, sagte Guttenberg der Zeitschrift „Herder Korrespondenz“ (Juli). Atomwaffen müssten sich in Europa nicht zwingend auf alle Schultern gleichermaßen verteilen, aber es bedürfe funktionierender Abstimmungsprozedere für den Einsatz aller notwendigen Mittel, so der Publizist.