1 Ein bahnbrechendes Transportsystem für Kleidung: Das Modeunternehmen Peter Hahn in Winterbach im Remstal ist seit Jahren auf Versandhandel spezialisiert. Foto:

Für den Winterbacher Versandhändler Peter Hahn sind treue Kunden die beste Überlebensgarantie – und die haben sich auch an das Internet gewöhnt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Winterbach - Die Corona-Krise ist für Daniel Gutting, Geschäftsführer des Winterbacher Versandhändlers Peter Hahn, die extremste Herausforderung seiner Karriere. „Es geht um Entschleunigung und Flexibilität“, bringt es der 54-Jährige auf den Punkt. Natürlich habe auch bei dem Traditionsunternehmen der Schock des ersten Lockdowns im Frühjahr kurzzeitig tief gesessen, die Umsätze in den 18 stationären Verkaufshäusern in Deutschland und der Schweiz seien deutlich eingebrochen und nach der Schließung hätten sich die Umsätze nur sehr langsam wiederbelebt. Die rund 170 Mitarbeitenden in den Filialen musste die Geschäftsführung in Kurzarbeit schicken und auch für Logistik und Verwaltung änderte sich das Leben schlagartig. Bis zu 80 Prozent der Mitarbeiter sind auch heute oft noch im Home-Office, die Logistik arbeitet in zwei voneinander getrennten Schichten, sodass im Ernstfall die Versand- und Lieferfähigkeit bestehen bleibt.