Versammlungshalle in Steinhaldenfeld: Warum die Turnhalle im Oktober geräumt wird

1 Die Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld soll von diesem Dezember an saniert und erweitert werden. Foto: Iris Frey

Viele Jahre haben die Nutzer darauf gewartet, jetzt gibt es einen Sanierungstermin, der alle in den Sommerferien überrascht hat und den TSV Steinhaldenfeld in Atem hält.











Immer wieder hatte sich die Baumaßnahme, die Sanierung der Halle, verschoben, auch zum Ärger der Nutzer. Zuletzt wegen Nachbarschaftseinsprüchen. Doch das hat sich erledigt, wie aus einer Antwort des Presseamts der Stadt Stuttgart hervorgeht. Dafür sind die Nutzer jetzt wieder überrascht. Denn jetzt soll alles sehr schnell gehen. Seit Februar hatte der TSV Steinhaldenfeld nichts mehr von der Stadt gehört. „Wir wollten vom Schulverwaltungsamt früh informiert werden“, sagte Klaus Mairhofer, Vorsitzender des TSV Steinhaldenfeld. Doch lange sei Funkstille gewesen. Dann, in der Ferienzeit am 20. August, bekam der TSV vom Amt für Sport und Bewegung die Nachricht, dass es nun mit der Sanierung losgehen soll und der TSV bis zu den Herbstferien die Halle räumen soll. Das Problem: „Alle waren im Urlaub. Und heute, zum Schulstart, fangen wir jetzt bei null an“, sagte Mairhofer. Damit meint er die Organisation von Ausweichmöglichkeiten. In der Eichendorffschule gebe es ein Angebot für Tischtennis, aber für die Turnhalle der Jörg-Ratgeb-Schule in Neugereut sei noch alles unklar, da müssten die Beteiligten in Mühlhausen zuerst gefragt werden und – für die Turnhalle der Pelikanschule – die Betroffenen in Hofen. „Da hatten wir zwei Jahre keine Gespräche mehr.“ Damals war zuletzt ein Sanierungsstart angekündigt worden.