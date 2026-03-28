Versammlung von Haus und Grund: So steht es um den Markt für Wohnimmobilien in Stuttgart

Erst Boom, dann Korrektur, jetzt Stabilisierung: Der Markt für Wohnimmobilien in Stuttgart hat sich erholt – und liegt doch unter den Jahren 2021/2022.
Die Kunde kam gut an bei der Mitgliederversammlung des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereins Stuttgart und Umgebung. Der Markt für Wohnimmobilien in Stuttgart habe sich 2025 deutlich belebt, betonte im voll besetzten Hegel-Saal Gastredner Steffen Bolenz, stellvertretender Vorsitzender des Gutachterausschusses der Stadt Stuttgart. Im Vergleich zum Vorjahr habe man ein Plus von elf Prozent bei den Käufen (rund 5400 Fälle) verzeichnet, dazu 2,89 Milliarden Euro Umsatz, also drei Prozent mehr. Gar 16 Prozent mehr bebaute Grundstücke (rund 930) seien gekauft worden, was neun Prozent zusätzlich in die Kassen spülte.