Versammlung in Stuttgart: Düsterer Aufruf zu Palästina-Demo am Samstag sorgt für Kritik

Am Samstag ist eine pro-palästinensische Demo in Stuttgart angekündigt. Der Aufruf dazu ruft Kritik hervor – bis hin zu Verbotsforderungen. Wie reagiert die Versammlungsbehörde?
Mit den Sätzen „Wir vergessen Gaza nicht“, „Free Palestine“, „Free Lebanon“, „Free Iran“ und „Free Sudan“ wirbt die Organisation „Free Palestine Stuttgart“ für eine Demo. Für Samstag, 18. April, hat eine Privatperson von 14 Uhr an eine Versammlung angemeldet, die sich mit dem Gaza-Krieg beschäftigt. Gezeigt werden dabei die Flaggen der genannten Länder unter einem düster bis schwarzen, mit Wolken verhangenen Himmel. Rauchsäulen und Flammen von Feuerfackeln scheinen von den Teilnehmenden an einer Demo aufzusteigen, die darunter dargestellt ist. Im Hintergrund ein stilisiertes Gebäude, das entfernt ans Neue Schloss erinnert – vor diesem trifft sich die Versammlung am Wochenende. Rund 500 Teilnehmende wurden bei der Stadt als zuständiger Versammlungsbehörde angemeldet.