Versammlung in Markgröningen: AfD wirft Regierung Nazi-Methoden vor

Versammlung in Markgröningen

Die AfD-Politiker Hans-Jürgen Goßner, Marc Bernhard und Martin Hess (von links) sprachen zum Publikum in Markgröningen.

Eine Gegendemo und überall Polizei – der Bürgerdialog der AfD in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) war umstritten. Beim Dialog hatten vor allem die Politiker das Wort.











„Abschieben, bis die Startbahnen glühen“ oder „Wer CDU wählt, bekommt linke Politik“ – mit solchen Aussagen zitierten am Donnerstag auf dem Markgröninger Spitalhof Redner des Bündnis gegen Rechts Ludwigsburg AfD-Politiker, die später in der Stadthalle mit eben diesen Aussagen zu hören waren. Rund 200 Demonstranten waren dem Aufruf zur Gegendemo in Sichtweite der Stadthalle gefolgt. Jedoch nur wenige von ihnen gingen zum Bürgerdialog.