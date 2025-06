Foto: POOL out of the BOX GmbH – 4a Architekten

Gut aufgestellt präsentierte Arthur Bamberger den TSV Dagersheim bei der Delegiertenversammlung des Vereins am Donnerstagabend in der heimischen Zehntscheune.

2178 Mitglieder in zehn Abteilungen zählt der größte Verein des Böblinger Stadtteils und auch die Finanzen sind mit keinerlei Minus beim Hauptverein oder einer der Abteilungen bestens im Lot. Etwas anderes sind die knappen Sportstätten. Vor allem die „Standortsuche für neue Schwimmflächen“, mahnte der TSV-Präsident an.

Lesen Sie auch

Neubau statt Sanierung des Rappenbaumbads?

Der erste Adressat für dieses Anliegen, Böblingens Oberbürgermeister Stefan Belz, war neben den 79 Abteilungsvertretern und anderen Gästen ebenfalls gerne zur Veranstaltung gekommen. „Sport- und Wasserflächen zukunftsorientiert gestalten und erhalten“ habe sich die Stadt auf die Fahnen geschrieben, versprach der OB in seinem Grußwort, „der Erhalt des Rappenbaums liegt uns sehr am Herzen“.

Falls das mit dem bestehenden Rappenbaumbad und der Mehrzweckhalle, die genau auf der Stadtgrenze zwischen Böblingen und Sindelfingen liegen, nicht klappen sollte, präsentierte Arthur Bamberger, seines Zeichens auch Böblinger Stadtrat, sogleich eine pfiffige Lösung: Ein Modulbad mit fünf 25-Meter-Bahnen, nachhaltig und in Holzbauweise, so wie es in Stuttgart-Zuffenhausen bereits im kommenden Jahr für die Internationale Bauausstellung (IBA `27) entstehen soll. Die Kosten dürften mit rund zwölf Millionen Euro nach Meinung von Fachleuten wahrscheinlich sogar niedriger sein, als die Sanierung des bestehenden Bades.

So könnte das mobile Hallenbad von innen aussehen. Foto: POOL out of the BOX GmbH – 4a Architekten

„Sie tun Gutes fürs Gemeinwohl, ihr Engagement ist ein leuchtendes Beispiel“, lobte Stefan Belz ansonsten den TSV Dagersheim und seine vielen Ehrenamtlichen in höchsten Tönen. Seine besondere Gratulation ging an die Fußballer für die erst kürzlich errungene Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga. TSV-Präsident Arthur Bamberger stellte in seinem Bericht weitere „Blitzlichter“ aus den Abteilungen mit insgesamt 50 verschiedenen Sportarten von Aerobic bis Zumba in aller Kürze vor.

Zuwachs bei jungen Mitgliedern

Darunter der traditionelle Dagersheimer Waldlauf, ausgebuchte Schwimmkurse, ein Rekordzuwachs bei den Jung-Mitgliedern der Tennisabteilung oder die Gymnastikabteilung, mit genau 799 Mitgliedern nach wie vor die größte des gesamten Vereins.

Uli Wellmann tritt zurück

Die Finanzen liegen beim zuständigen Referenten Dirk Wolf in den besten Händen. Er wurde ebenso wie alle anderen Präsidiumsmitglieder einstimmig entlastet. Auch die Wahlen, unter anderem der Schriftführerin, brachten das gleiche Ergebnis.

Aus dem Ehrenamt verabschiedet wurde Uli Wellmann, einst Gründer der Leichtathletikabteilung, dann vier Jahre TSV-Präsident und zuletzt als Kassenprüfer tätig.