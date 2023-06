1 Die Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga soll zu Ende gespielt werden. Allerdings vor leeren Tribünen. Foto: imago

Es bleibt das Ziel der 36 Clubs aus erster und zweiter Bundesliga, die Saison noch bis zum 30. Juni geregelt zu Ende zu spielen. Doch dabei ist in der Branche Kreativität gefragt – auch beim VfB Stuttgart.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Der sanfte Auftritt des Christian Seifert in der Pressekonferenz, er hatte so gar nichts von der Attitüde eines mächtigen Fußballbosses. „Die Bundesligabranche möchte keine Extrawurst – das gehört sich nicht in diesen Zeiten“, fasste der Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL) die aktuelle Corona-Krisenlage im deutschen Profifußball nach der Videokonferenz der 36 Bundesligavereine in moderatem Ton zusammen: „Eine Sonderlösung wäre völlig unangemessen. Wir haben derzeit in der Bekämpfung der Pandemie anderes zu tun. Doch klar ist, dass auch die DFL wie jede andere Branche über einen Neustart nachdenkt.“