Europas führendes privates Wohnungsunternehmen Vonovia hat für eine Minderheitsbeteiligung an seiner Firmentochter Südewo einen „verlässlichen Joint-Venture-Partner“ gefunden. Das Investmentunternehmen Apollo erwerbe knapp 30 Prozent für rund eine Milliarde Euro, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Die 21 000 Südewo-Wohnungen wurden Ende 2022 mit 3,3 Milliarden Euro bewertet. Weniger der Umstand, dass der Konzern glaubt, seinen diesjährigen Finanzierungsbedarf decken und den Bestand weiter „ kontrollieren, bewirtschaften und konsolidieren“ zu können, lässt in Stadt und Land aufhorchen, sondern der Wert des Portfolios.