Verrücktes Wetter in Stuttgart Der extreme 19. April: Heute und vor einem Jahr

Von Uwe Bogen 19. April 2018 - 16:47 Uhr

April, April, der macht, was er will. Vor einem Jahr schneite es und in der Nacht sank das Thermometer auf minus zehn Grad, in diesem Jahr steigt die Temperatur zum gleichen Datum auf über 25 Grad. Der erste offizielle Sommerwettertag mitten im Frühling.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Der 19. April sticht im Kalender hervor – es ist das Datum der Rekorde. Angeblich weiß der vierte Monat des Jahres nicht, was er will. Aber er liebt die Extreme. Mal Winter, mal Sommer – der Bildervergleich vom Schloss Solitude könnte kaum spektakulärer ausfallen. Beide Aufnahmen sind am gleichen Tag gemacht worden, im Abstand von einem Jahr. Rechts sehen wir den 19. April 2017. Mitten im Frühling schneit es. Der Glühwein passt zur Bibberkälte. Und ein Jahr später, am 19. April 2018, trifft man sich zum Picknick vorm Schloss. Der April ist launisch und schafft gern Historisches. Viele Menschen lieben die Laune von 2018.

Mehr zum Thema

Am Donnerstag wurden in Stuttgart 25 Grad gemessen. Die Temperaturen sollen weiter steigen: für Freitag bis Sonntag sagt der deutsche Wetterdienst für Stuttgart sogar 26 bis 27 Grad voraus. Sonnenanbeter müssen sich noch gedulden. Der Start der Freibadsaison in Stuttgart ist offen. Möglich scheint der 5. Mai, vielleicht auch etwas früher.