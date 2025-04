Wenn ab dem 29. April dienstags zur Primetime auf RTL die dritte Staffel von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ startet, ist nichts mehr, wie es scheint. In einem abgelegenen Schloss treffen 16 prominente Kandidatinnen und Kandidaten aufeinander – und wissen nicht, wem sie trauen können.

Moderatorin Sonja Zietlow kennt die Wahrheit, das Publikum auch. Doch im Spiel selbst herrscht Unsicherheit: Wer ist loyal? Wer ein Verräter? Und wer fliegt als Nächstes raus?

Die neuen Folgen laufen ab 29. April auf RTL. Gleichzeitig zeigt der Sende auf der Streamingplattform RTL+ die ersten beiden Folgen. Neue Folgen können vorab dort gestreamt werden.

Die Kandidaten der dritten Staffel

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Der knallharte Juror liebt es, Klartext zu reden. Doch diesmal könnte er sich selbst in Lügen verstricken. Seine Selbsteinschätzung: „Ich zocke gerne.“

Joe Laschet

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Der Mode-Blogger und Sohn von Politiker Armin Laschet ist bekannt für sein Styling und wir angeblich häufig mit Ryan Gosling verwechselt. Im Spiel will er sich ganz auf seine Beobachtungsgabe verlassen.

Marie Reim

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Die Sängerin will mehr sein als nur die Tochter ihrer berühmter Eltern (Schlagerstars Matthias Reim und Michelle). Sie wird oft unterschätzt – und genau das will sie in einen Vorteil verwandeln. Vielleicht genau die richtige Basis für eine Verräterin?

Thaddäus Meilinger

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Der GZSZ-Star ist für seine Rollen als Fiesling bekannt. Auch in dieser Show reizt ihn das Spiel mit der Wahrheit. Lügen? Manipulieren? Genau sein Ding.

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale möchte seine freundliche Fassade gezielt einsetzen. „Bluffen gehört dazu“, meint er – und würde liebend gern in die Rolle des Verräters schlüpfen.

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Die frühere Bundestrainerin kennt Teamgeist – doch bei „Die Verräter“ geht es um Einzelkämpfertum. Ob sie sich gegen die anderen durchsetzen kann?

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Sie kennt sich mit Show-Battles aus – doch diesmal steht sie allein da. Ihre Jury-Freundschaften sind auf Eis gelegt: „Hier sind wir Gegner.“

Younes Zarou

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Mit Millionen Followern zählt er zu den bekanntesten deutschen Influencern. Lügen liegt ihm jedoch nicht – er wäre nur ungern ein Verräter: „Ich wäre schon gerne ein Loyaler.“

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Der ehemalige Tagesschau-Sprecher bringt Ruhe und Medienerfahrung mit. Doch auch Jan Hofer will seine dunklere Seite zeigen: „Ich kann ganz gut lügen.“

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Die No Angels-Sängerin glaubt ans Gute – doch das könnte ihr hier zum Verhängnis werden. Sie muss lernen, hinter die Fassaden zu schauen.

Jorge González

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Bekannt für schrille Outfits und klare Ansagen: Jorge ist bereit für das Spiel – und kündigt schon vorab an, dass seine „Let's Dance“-Kollegen nicht sicher sind: „Ich töte die beiden!“

Ralf Bauer

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Schauspieler und Yoga-Lehrer Ralf Bauer ist eigentlich für seine Ausgeglichenheit bekannt. Doch im Spiel fürchtet er vor allem eine Gruppe: die Frauen.

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Das Model will ihre bisherige Rolle als „die Liebe und Brave“ ablegen und auf die dunkle Seite wechseln. Ihre Strategie: charmant lügen – wie früher schon bei den Eltern.

Timon Krause

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Der Mentalist kann Gedanken lesen – theoretisch. Deswegen gilt er für viele als gefährlichster Kandidat. Praktisch will er sich zunächst nur über Wasser halten: „Wenigstens eine Nacht überleben“, ist sein erstes Ziel.

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Die Moderatorin kontrolliert gerne – doch in dieser Show droht Kontrollverlust. Lügen, sagt sie, fällt ihr leichter als andere zu hintergehen.

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Die Moderatorin möchte Schluss machen mit dem Image als ewige Nette. Bei „Die Verräter“ will sie sich selbst herausfordern – und sieht sich selbst durchaus in der Rolle des „Drecksacks“.

Was ist „Die Verräter“?

„Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ basiert auf dem beliebten Gesellschaftsspiel „Werwolf“. In einem abgelegenen Schloss treten 16 Prominente gegeneinander an. Drei von ihnen sind Verräter, die nachts „morden“. Die übrigen sind loyale Spieler, die die Verräter entlarven müssen. In täglichen Abstimmungen fliegt eine Person aus dem Spiel – oft zu Unrecht. Nur wer geschickt täuscht oder gut erkennt, wer lügt, hat die Chance, bis zum Ende zu überleben und den Silberschatz im Wert von bis zu 50.000 Euro zu gewinnen.