Verpfuschter Eingriff: Ruth Moschner kämpft gegen Schönheitsklinik

TV-Star Ruth Moschner kämpft nach einer misslungenen Behandlung gegen eine Schönheitsklinik. "Was mich am meisten entsetzt, ist, dass hier keine Verantwortung für einen offensichtlichen Fehler übernommen wird", erklärt sie im Interview.
TV-Star Ruth Moschner (50) kämpft nach einem verpfuschten Eingriff gegen eine Schönheitsklinik. Das verrät die Moderatorin im Interview mit spot on news zu ihrem neuen Buch "Die Fuck-it-List-Challenge" (1.6., Knaur Verlag). Darin berichtet sie, dass sie sich in jüngeren Jahren die sogenannten Reiterhosen absaugen ließ: "Heute würde man das Ganze wahrscheinlich als Lipödem diagnostizieren."