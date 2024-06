1 Als Turnierchef schaut sich Philipp Lahm viele EM-Spiele im Stadion an – so etwa am Donnerstag die Partie der Dänen gegen die Engländer. Foto: IMAGO/Eibner//Roger Buerke

Nicht alles läuft perfekt bei der Fußball-EM. Das gilt auch für die Deutsche Bahn. Nun bleibt sogar der Turnierdirektor auf der Fahrt nach Düsseldorf stecken.











Link kopiert



Turnierchef Philipp Lahm ist auf der Anreise nach Düsseldorf von der Deutschen Bahn ausgebremst worden. Weil es der Zug mit dem 40 Jahre alten EM-Direktor offenbar nicht pünktlich in die Rheinmetropole schaffte, verpasste Lahm am Freitag einen TV-Auftritt bei RTL und MagentaTV. Stattdessen stand lediglich EM-Botschafterin Celia Sasic vor dem 15-Uhr-Spiel Slowakei gegen Ukraine vor der Kamera. Über Lahms Aufenthaltsort sagte Sasic: „Er müsste irgendwo in der Nähe von Solingen hängen, also von daher drücken wir die Daumen.“