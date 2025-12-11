Verpasste Liebe in Hollywood?: Glenn Close hatte Date mit Robert Redford, ohne es zu wissen

Glenn Close verrät eine überraschende Geschichte aus ihrer Vergangenheit: Nach den Dreharbeiten zu einem gemeinsamen Film lud Robert Redford sie zum Abendessen ein - doch die Schauspielerin begriff nicht, dass es ein Date war.
Es hätte eine der großen Liebesgeschichten Hollywoods werden können. Doch Glenn Close (78) war schlichtweg "zu ahnungslos", um die Signale zu deuten. Im Podcast von Komikerin und Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus (64) enthüllte die Schauspielerin jetzt, dass sie einst mit dem verstorbenen Hollywood-Giganten Robert Redford (1936-2025) ausging - ohne zu begreifen, dass er wahrscheinlich romantische Absichten hegte.