Verpasste Liebe in Hollywood?: Glenn Close hatte Date mit Robert Redford, ohne es zu wissen

Glenn Close verrät eine überraschende Geschichte aus ihrer Vergangenheit: Nach den Dreharbeiten zu einem gemeinsamen Film lud Robert Redford sie zum Abendessen ein - doch die Schauspielerin begriff nicht, dass es ein Date war.

Es hätte eine der großen Liebesgeschichten Hollywoods werden können. Doch Glenn Close (78) war schlichtweg "zu ahnungslos", um die Signale zu deuten. Im Podcast von Komikerin und Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus (64) enthüllte die Schauspielerin jetzt, dass sie einst mit dem verstorbenen Hollywood-Giganten Robert Redford (1936-2025) ausging - ohne zu begreifen, dass er wahrscheinlich romantische Absichten hegte.

Der beste Kuss ihrer Karriere "Nach den Dreharbeiten zu 'Der Unbeugsame' lud mich Robert Redford in ein sehr romantisches Restaurant zum Abendessen ein", erinnert sich Close im Podcast "Wiser Than Me" an die damaligen Ereignisse zurück. "Und ich war zu ahnungslos und unwissend und unsicher, um auch nur in Betracht zu ziehen, dass ich mit ihm hätte ausgehen können. Ich habe es einfach nicht kapiert."

Eine Romanze zwischen den beiden kam also nie zustande. Doch einen leidenschaftlichen Moment teilten Close und Redford durchaus - zumindest vor der Kamera. Schon im Januar dieses Jahres hatte die Darstellerin auf die Frage, welches ihr bester Filmkuss in ihrer langen und erfolgreichen Karriere gewesen sei, geantwortet: "Robert Redford... in 'Der Unbeugsame'."

Leicht wehmütig klingend schob Close damals im Gespräch mit Moderator Andy Cohen (57) in der Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen" hinterher: "Ich habe ihn nur einmal geküsst", um auf Nachfragen Cohens einzuräumen: "Vielleicht haben wir zwei Takes gedreht."

Im Sport-Film "Der Unbeugsame" verkörperte Redford ein Baseball-Talent, das nach einer erfolglosen Karriere im reiferen Alter noch einmal voll durchstartet. Close spielte Iris, die Jugendliebe von Redfords Figur Roy Hobbs und Mutter seines Kindes, und erhielt für ihre Darstellung die dritte von bislang insgesamt acht Oscarnominierungen.

Eine tiefe Freundschaft über Jahrzehnte

Robert Redford verstarb im September 2025 im Alter von 89 Jahren. Nach seinem Tod erklärte Close gegenüber CNN, dass die beiden Schauspieler über die Jahre hinweg eng verbunden geblieben seien. Der Star aus Filmen wie "Der große Gatsby", "Die Unbestechlichen" und "Der Pferdeflüsterer" sei "ein Mann, der sein Geld und sein Leben in das gesteckt hat, woran er glaubte".