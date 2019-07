1 6100 Mitarbeiter der Bosch Verpackungstechnik wechseln den Arbeitgeber. Foto: Bosch

Für Boschs Verpackungstechnik ist ein Käufer gefunden: Die Beteiligungsgesellschaft CVC aus Luxemburg. 6100 Mitarbeiter erhalten damit einen neuen Arbeitgeber.

Stuttgart - Bosch trennt sich von seinem Geschäft mit der Verpackungstechnik. Käufer ist die Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners mit Sitz in Luxemburg. Die Verpackungstechnik mit ihren 6100 Mitarbeitern in 15 Ländern soll als Ganzes erhalten bleiben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Derzeit stehen noch die Zustimmung der Kartellbehörden sowie weitere Genehmigungen aus. Den Abschluss der Transaktion erwartet Bosch zum Jahreswechsel.

Gute aufgestelltes Unternehmen

„Die Bosch Verpackungstechnik ist ein gut aufgestelltes Unternehmen in einem attraktiven Markt mit langfristigen Wachstumsperspektiven“, kommentiert Alexander Dibelius, Partner von CVC, die Entscheidung. „Gemeinsam mit dem Managementteam werden wir daran arbeiten, das Geschäft in den kommenden Jahren weiter zu entwickeln und noch wettbewerbsfähiger aufzustellen“, fügte er hinzu. Auch Stefan König, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch Packaging Technology GmbH, ist positiv gestimmt: „Meine Kollegen in der Geschäftsführung und ich sehen in der neuen Konstellation mit CVC eine große Chance für unseren zukünftigen Erfolg.“

CVC ist den Angaben zufolge eine führende Beteiligungsgesellschaft mit 24 Niederlassungen in Europa, Asien und den USA und verwaltet derzeit mehr als 75 Milliarden Dollar an Kapital.