Verpackungssteuer: Palmers Einweg-Steuer trifft immer noch auf Skepsis

1 Verpackungsmüll ist ein Ärgernis in Innenstädten. Foto: dpa/Marijan Murat

50 Cent für Plastiktasse oder Pizzakarton: Seit drei Jahren erhebt die Stadt Tübingen eine Verpackungssteuer. Die soll es jetzt auch in Konstanz geben. Andere Städte zögern.











Link kopiert



Als zweite Stadt in Baden-Württemberg führt Konstanz eine Verpackungssteuer ein. Die neue Abgabe auf Einweggeschirr werde vom Jahreswechsel an erhoben, sagte die Sprecherin der Stadt, Elena Oliviera. Man orientiere sich eng an den Regelungen in Tübingen, wo Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) und sein Gemeinderat die Steuer 2022 eingeführt hatten. Ziel sei eine Reduktion des Mülls in öffentlichen Abfalleimern, aber auch auf Straßen und in Parks, sagte Oliviera. Die Kämmerei erwarte dauerhaft zusätzliche Einnahmen in Höhe von 300 000 Euro – und deutliche Einsparungen bei der Stadtreinigung.