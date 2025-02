Verpackungssteuer in Ludwigsburg: Manchmal braucht es doch ein bisschen mehr Bürokratie

Bundestagswahl im Landkreis Ludwigsburg Beim Urnengang locken Geselligkeit und Rote Wurst

Viele Städte im Landkreis Ludwigsburg appellieren an die Bürger, wegen der kurzen Fristen möglichst persönlich zur Stimmabgabe zu erscheinen. In Vaihingen an der Enz kann man das bei manchen Wahllokalen mit einem kleinen Imbiss verbinden.