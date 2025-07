Verpackungssteuer in Konstanz: Böse Botschaft in der Garage – OB reagiert mit „F**ck dich selbst“

Böse Botschaft in der Garage – OB reagiert mit „F**ck dich selbst“

Verpackungssteuer in Konstanz

1 „Drecks Verpackungssteuer, Scheiß Konstanz“: Ein Unbekannter hat seinen leeren Eisbecher am Auto des Konstanzer Oberbürgermeisters entsorgt. Foto: privat

Konstanz hat zum Jahresbeginn als zweite Stadt im Land eine Einweg-Steuer eingeführt. Seither gehen die Emotionen hoch, jetzt ist der Streit eskaliert.











In Tübingen ist die Verpackungssteuer schon Alltag, in Konstanz sorgt sie ein halbes Jahr nach ihrer Einführung für heißes Blut. Nach einem Vorfall ist dem Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) jetzt der Kragen geplatzt. Auf Facebook postete er das Bild eines leeren Eisbechers, den ihm jemand an die Windschutzscheibe geklemmt hatte. Auf dem beiliegenden Zettel stand: „Viel Spaß beim Entsorgen! Drecks Verpackungssteuer. Scheiß Konstanz“. Burchardt konterte nicht minder vulgär. „F**k Dich selbst!“, kommentierte er.