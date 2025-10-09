Konstanz ist die zweite Stadt nach Tübingen, die eine Verpackungssteuer eingeführt hat. Jetzt hat die Stadt am Bodensee eine überraschende Bilanz gezogen.
Neun Monate nach Einführung einer Verpackungssteuer hat die Stadt Konstanz eine erste Bilanz gezogen. Demnach habe sich die vom städtischen Eigenbetrieb eingesammelte Müllmenge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Tonnen reduziert. Dies entspreche einem Rückgang um 4,7 Prozent. Weil Verpackungsmüll besonders leicht sei, zeige sich der Rückgang beim Volumen noch deutlicher. Demnach könne man davon ausgehen, dass die Verpackungssteuer den Verbrauch von einer Million Einwegbechern verhindert habe.