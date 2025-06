Verpackungsgipfel: Palmer: Land soll Einwegverbot verhängen

1 In Frankreich gibt es Einweggeschirr nur noch außer Haus. Foto: imago/Geisser

In Frankreich gilt beim Essen im Schnellrestaurant Mehrwegpflicht. Das sollte auch Baden-Württemberg einführen, findet Boris Palmer. Doch die Umweltministerin zögert.











Das Land Baden-Württemberg will es weiterhin seinen Städten und Gemeinden überlassen, ob sie eine Verpackungssteuer einführen wollen oder nicht. „Unsere Kommunen wissen selbst am besten, wie sie steigende Müllmengen in den Griff bekommen“, sagte die Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) beim ersten Verpackungsgipfel, zu dem das Ministerium Vertreter von Einzelhandel, Gaststättengewerbe, Kommunen und Entsorgungsbetrieben nach Stuttgart eingeladen hatte.