OB-Kandidaten im Porträt:

Veronika Kienzle will ihren grünen Parteifreund Fritz Kuhn beerben. Die Bezirksvorsteherin von Stuttgart-Mitte muss dabei gegen einige Vorurteile ankämpfen – hat aber auch diverse Trümpfe im Ärmel.

Stuttgart - Der Regen prasselt vom Himmel an diesem grauen Samstagvormittag in Stuttgart-Botnang. Auf dem Wochenmarkt ist trotzdem einiges los, besonders in einer Ecke. Menschen stehen Schlange und warten geduldig, bis sie an der Reihe sind. Allerdings nicht, um Eier, Gemüse oder Obst zu kaufen, sondern um mit Veronika Kienzle zu sprechen. Mühsam und zäh kann der Wahlkampf manchmal sein. Doch die 58-Jährige kann sich vor Interesse der Marktbesucher kaum retten.

Kienzle will für die Grünen am 8. November die erste Stuttgarter Oberbürgermeisterin werden. Bei der Ökopartei würde man sie freilich auf den ersten Blick nicht zwingend verorten. Die verheiratete Mutter einer erwachsenen Tochter tritt gemeinhin ganz in Schwarz auf. Dezenter Blazer, Stoffhose, hochhackige Schuhe, schicke Handtasche, selbst wenn sie mit dem Fahrrad durch die Stadt tourt. Die Blondine ist eine elegante Erscheinung, sichert sich mit Charme und Bürgernähe die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Spielend leicht wirkt das, selbst mit Mundschutz und Regenschirm – und mit den Wahlplakaten der Konkurrenten Frank Nopper, Marian Schreier und Sebastian Reutter direkt in ihrem Rücken. So wie in Botnang.

Obwohl: So ganz ohne bohrende Fragen kommt die Bezirksvorsteherin von Stuttgart-Mitte doch nicht davon. Besonders zwei Themen haben es den Menschen angetan. „Also wissen Sie, ich tät’ Sie ja schon gern wählen, aber über eine Sache bin ich doch gestolpert“, hebt eine Marktbesucherin an – und Veronika Kienzle weiß schon, was jetzt kommt. „Sie haben Eurythmie studiert?“, fragt die Frau verwundert. Namen tanzen und so, das fällt den Leuten auf im Lebenslauf. „Das habe ich gemacht zwischen 18 und 22. Ich war jung und wollte tanzen“, sagt Kienzle schmunzelnd. Und fährt dann doch etwas gequält fort: „Inzwischen habe ich 25 Jahre Erfahrung in Politik und Verwaltung, das sollte doch eigentlich genügen.“

Aras, Özdemir und die Spekulationen

Weit weniger augenzwinkernd ist die zweite Behauptung, die Kienzle immer wieder zu hören bekommt. „Sie sind doch bei den Grünen nur zweite Wahl“, pfeffert ihr ein Mann ganz trocken ins Gesicht. Ein Ruf, dessen sich die Kandidatin erwehren muss, ohne etwas dafür zu können. Als Amtsinhaber Fritz Kuhn für die Öffentlichkeit völlig überraschend seinen Rückzug verkündete, ging alsbald die muntere Kandidatenspekulation los. Muhterem Aras, Landtagspräsidentin und einstige Stuttgarter Stimmenkönigin der Grünen, galt als Favoritin. Der bundesweit allgegenwärtige Cem Özdemir wurde hochgehandelt. Doch es wurde die Bezirksvorsteherin von Stuttgart-Mitte.

„Ich bin und war die erste Wahl“, sagt Kienzle mit Nachdruck. Sie sei als Erste von der Findungskommission gefragt worden und habe sofort zugesagt. Und in der Tat wäre es zu kurz gesprungen, sie auf das Amt der ehrenamtlichen Bezirksvorsteherin zu reduzieren, das sie seit stolzen 16 Jahren erfolgreich ausübt. In Bremen geboren und als Waise erst im Kinderheim, später im Künstlerdorf Worpswede bei Pflegeeltern aufgewachsen, hat sie vom Leben und von der Politik wohl mehr gesehen als mancher andere.

Seit rund 40 Jahren lebt sie in Stuttgart. „Das ist schon mehr als reigschmeckt“, sagt sie schmunzelnd. Sie hat die Flüchtlingsbetreuung der Landeshauptstadt koordiniert, sich im Krankenhausreferat um das Klinikum gekümmert, in der Kulturszene gearbeitet, ist Stadträtin gewesen und seit sieben Jahren hauptberuflich für die Landesregierung tätig. In der Stabsstelle für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung von Staatsrätin Gisela Erler ist die Einbindung der Menschen in die Politik ihr Thema.

Der Konsens als höchstes Ziel

Nicht von ungefähr fällt der Begriff „Konsens“ bei ihren Auftritten immer wieder. „Wir müssen bei wichtigen Themen Konflikte und Diskurse schon im Vorfeld austragen. Partizipation sollte zu einem Konsens führen, der für alle tragbar ist“, formuliert Kienzle hohe Ziele. „Hier fürs Wir“ will sie sein, so verkünden es auch ihre Wahlplakate.

Doch Themen hat sie deutlich mehr. Klimaschutz, natürlich. Bezahlbarer Wohnraum. Eine Stärkung der Bezirke, eine stadtverträgliche Mobilität. Die treibt die Leute besonders um, das erfährt sie täglich. Wichtig ist ihr, dass sie in all den Themen „keine Leuchttürme“ will, sondern konkrete Maßnahmen auf allen Ebenen.

Als ein Zuhörer sie fragt, was denn nach acht Jahren Amtszeit von ihr bleiben würde, antwortet sie: „Es würde in jedem Stadtbezirk ein deutlich sichtbares Projekt zum Klimaschutz geben. Wir hätten Wohnungen gebaut und Mobilitätslösungen gefunden.“ Und: „Es könnte gut sein, dass ich ein zweites Mal antrete, falls ich jetzt gewinne.“

Der Amtsinhaber eher als Bürde

Eine Sensation wäre das nicht, stellt ihre Partei doch den bisherigen Amtsinhaber. Dass das allerdings nicht zwingend von Vorteil sein muss, hört man bei Kienzles Auftritten immer wieder. „Sie kommt gut mit den Leuten ins Gespräch – anders als Fritz Kuhn“, sagt ein Zuhörer in Botnang und grinst. Kuhn empfinden auch am Ende seiner Amtszeit viele noch immer als unnahbar. Als Kienzle vor einiger Zeit mit Bürgern in Plieningen diskutiert, stellt ein Vereinsvorsitzender trocken fest: „Den sieht man hier ja nie.“

Kienzle muss sich nicht nur von ihren Mitbewerbern, sondern auch von ihrem Parteifreund abheben, das scheint klar. Das tut sie dezent. Immer mal wieder streut sie kleine Spitzen gegen „die alten Männer“ ein. „Die Frauen wollen auch angesprochen werden. Ich kriege viel zu hören über Familie, Soziales, Beruf und Wohnumfeld“, erzählt sie. Sie beobachte bei ihren Auftritten denn auch tatsächlich auffällig viele Frauen – und verleugnet nicht, dass diese Gruppe für sie wahlentscheidend ist.

Die politische Konkurrenz ist sich indes nicht so sicher, was sie von der Kandidatin der Grünen und dieser vermeintlichen Trumpfkarte halten soll. Immer wieder hört man, Kienzle sei eine gute Bezirksvorsteherin. Aber häufig schwingt da im Unterton auch die Frage mit, ob die Aufgabe, eine große Verwaltung in einer Landeshauptstadt zu führen, nicht doch noch einmal eine andere Nummer sei.

Skepsis bei der Konkurrenz

„Veronika Kienzle setzt sehr auf die Stärke der Grünen in Stuttgart und auf die Frauenkarte“, heißt es da zum Beispiel. Und ein Beobachter merkt offen an: „Bisher ist das ein bisschen wenig. Sie müsste schon eine eigenständige politische Persönlichkeit werden.“ Dafür spreche auch, dass der Einfluss ihres Mannes, des langjährigen früheren Stadtrats und Literaturwissenschaftlers Michael Kienzle, „gut sichtbar“ sei.

Im Botnanger Regen reicht eine Frau der Kandidatin ein Stück Ingwer vom Markt. „Zur Stärkung“, sagt sie freudestrahlend. Die Traube der Interessierten ist nicht kleiner geworden, dabei hätte hier eigentlich schon vor einer halben Stunde Schluss sein sollen. Der nächste Termin wartet, doch Veronika Kienzle diskutiert weiter – auch über die Vermüllung der Stadt oder die Sorgen von Autofahrern. „Das macht so Spaß, ich bin so gerne im Gespräch“, sagt sie, als sie dann doch weiter muss. Sie könne sich gut vorstellen, solche öffentlichen Gesprächsrunden in den Stadtbezirken auch als Oberbürgermeisterin weiterzuführen. Zumindest dann, so darf man unterstellen, wenn es dabei nicht unbedingt um Eurythmie geht.

