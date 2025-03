Veronica Ferres: Warum sie nie Tatort-Ermittlerin war

1 Veronica Ferres als Ermittlerin in "Alpentod - ein Bergland-Krimi". Foto: RTL / Walter Wehner

Veronica Ferres tritt im neuen RTL-Krimi "Alpentod - Ein Bergland-Krimi" in die Rolle der Ermittlerin. Warum das nicht schon längst beim Kultformat "Tatort" geschehen ist, erklärte sie in einem Interview.











Ab dem 4. März ist Veronica Ferres (59) in der neuen Fernsehfilmreihe "Alpentod - Ein Berglang-Krimi" bei RTL (vorab bereits auf RTL+) in der Rolle einer Kriminalkommissarin zu sehen. Es ist das erste Mal in ihrer Karriere, dass Ferres eine TV-Ermittlerin spielt. Allerdings stand so eine Rolle schon früher zur Debatte - beim kultigen "Tatort".