Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer: Liebevolle Zeilen zum Jubiläum

Schauspielerin Veronica Ferres (59) und Investor Carsten Maschmeyer (65) feiern am heutigen 27. September ihren zehnten Hochzeitstag. Auch öffentlich gesteht sich das Powerpaar seine Liebe zum "Rosenhochzeitstag". Den Anfang machte Maschmeyer mit einem Videoclip, den er auf Instagram postete. Dazu schrieb er einen öffentlichen Liebesbrief an seine "liebste Veronica".

Ein Dankeschön für die Vergangenheit und große Vorfreude auf die Zukunft

Zunächst fasst er die schönen Dinge im vergangenen gemeinsamen Jahrzehnt zusammen: "Von traumhaften Urlauben, über gemeinsame Kochabende, Backgammonabende, gemeinsame Gym-Momente, tolle Konzertbesuche, viele Dinner mit unserer Familie und Freunden oder einfach nur gemütliche Abende zu zweit auf der Couch."



Doch dann erinnert er auch ehrlich daran, dass sich das Paar "gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen begleitet", "gegenseitig gestärkt" und "individuelle und gemeinsame Meilensteine gefeiert" habe. Kurzum: "Wir sind als Paar zusammen immer besser geworden", so Maschmeyer. Das gilt auch für die "über alles geliebte [...] sehr große Patchwork-Familie", die sich das Paar in den vergangenen Jahren erschaffen hat.



Als Liebesbeweis ließ Carsten Maschmeyer eigens "die Rose Veronica Eleganza" für seine Veronica züchten. Diese Blume charakterisiere seine Ehefrau "perfekt: stark, wunderschön und gleichzeitig voller Anmut". In seinen Stories zeigt er das Prachtstück in Orangetönen.



Maschmeyer schließt seinen Post mit einem liebevollen Dankeschön für die gemeinsame Vergangenheit und voller Vorfreude auf alles "Schöne und Unvergessliche in der Zukunft".

Lesen Sie auch

Der Videoclip zeigt viele schöne Hochzeits- und Kuschelfotos und endet mit "I love you". Ferres hat seinen Post inzwischen mit "10 Jahre Du & Ich!" kommentiert.

Veronica Ferres veröffentlicht nur ein Foto und wenig Text, aber ...

Eine Stunde nach seinem öffentlichen Liebesbekenntnis zog auch Veronica Ferres auf Instagram nach - zwar mit nur einem Foto und weniger Text, aber nicht minder emotional.

Sie veröffentlichte ein Pärchenfoto und schrieb dazu: "Ein ganzes Jahrzehnt voller Liebe, Lachen, Herausforderungen und unvergesslicher Momente. Ich bin so stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und ich freue mich auf all die Jahre, die noch vor uns liegen." Garniert mit einem Unendlichkeitssymbol schloss sie ihre Nachricht mit einem "Alles Liebe zum Hochzeitstag".

Seit 2009 sind Ferres und Maschmeyer liiert, fünf Jahre später heirateten sie mit rund 150 Gästen im südfranzösischen Nizza. Mit in die Ehe brachten beide ihre Kinder aus vorherigen Beziehungen: Aus Maschmeyers erster Ehe stammen die Söhne Marcel (34) und Maurice (31). Ferres hat mit ihrem Ex-Mann Martin Krug (66) ihre Tochter Lilly Krug (23), die wie sie Schauspielerin ist.