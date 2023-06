1 Franjo Pooth (li.) mit Ehefrau Verona Pooth und dem gemeinsamen Sohn San Diego. Foto: imago/Future Image

Franjo und Verona Pooth werden ihren ältesten Sohn wohl weiterhin in den USA besuchen müssen. San Diego Pooth möchte dort seine Golfkarriere weiter ausbauen. Ein Nebenjob als Model hilft ihm dabei.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach zwei Jahren an der Golf-Akademie in Tampa, Florida, hat San Diego Pooth (19) nun seinen Schulabschluss in der Tasche - und schmiedet bereits weitere Pläne für seine berufliche Zukunft. Eigentlich hatten seine Eltern, Verona (55) und Franjo Pooth (53), gehofft, dass ihr Sprössling nun wieder zurück nach Deutschland kommt. Aber der 19-Jährige wolle in den USA bleiben, wie er nun RTL.de im Interview verrät.