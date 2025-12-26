Netflix beschert Fans ein Weihnachtsgeschenk: Der erste Trailer zur vierten Staffel von "Bridgerton" ist da. Im Mittelpunkt steht diesmal Benedict Bridgerton und seine verbotene Liebe zu einer Dienerin - eine Geschichte wie aus einem Märchen.
Am ersten Weihnachtsfeiertag hat Netflix den Fans der Erfolgsserie "Bridgerton" ein besonderes Geschenk gemacht: Der erste offizielle Trailer zur vierten Staffel ist erschienen. Teil eins der neuen Season startet demnach am 29. Januar 2026 beim Streamingdienst, die zweite Hälfte folgt dann am 26. Februar.