Netflix beschert Fans ein Weihnachtsgeschenk: Der erste Trailer zur vierten Staffel von "Bridgerton" ist da. Im Mittelpunkt steht diesmal Benedict Bridgerton und seine verbotene Liebe zu einer Dienerin - eine Geschichte wie aus einem Märchen.

Am ersten Weihnachtsfeiertag hat Netflix den Fans der Erfolgsserie "Bridgerton" ein besonderes Geschenk gemacht: Der erste offizielle Trailer zur vierten Staffel ist erschienen. Teil eins der neuen Season startet demnach am 29. Januar 2026 beim Streamingdienst, die zweite Hälfte folgt dann am 26. Februar.

Diesmal rückt Benedict Bridgerton (Luke Thompson, 37) ins Zentrum der Handlung. Der Bohemien der Familie hat sich bisher erfolgreich vor dem Thema Ehe gedrückt, während seine Brüder Anthony (Jonathan Bailey, 37) und Colin (Luke Newton, 32) bereits ihre große Liebe fanden. Doch auch Benedict wird sich laut Trailer "der mächtigsten aller Kräfte beugen müssen - den Müttern".

Ein Maskenball verändert alles

Die verbotene Liebesgeschichte zwischen dem wohlhabenden Bridgerton-Sohn und der Dienerin Sophie Baek (Yerin Ha, 27) entfaltet sich wie ein modernes "Aschenputtel"-Märchen. Sophie überredet ihre Familie, sie zu einem Maskenball gehen zu lassen. Sie sucht verzweifelt nach dem perfekten Kleid - und muss vor Mitternacht wieder zu Hause sein.

Auf dem Ball der Bridgerton-Mutter kreuzen sich die Wege der beiden. Benedict zieht Sophie auf die Tanzfläche. "Ihr seid ein guter Lehrer", sagt sie zu ihm. Seine Antwort: "Ihr seid vielleicht die faszinierendste Person, die ich je getroffen habe."

Die Suche nach der Dame im Silberkleid

Als die Uhr schließlich Mitternacht schlägt, flieht Sophie übereilt. Benedict bleibt nur ihr Handschuh, mit dem er sich auf die Suche nach der Unbekannten macht. "Er will nicht mich finden. Er will die Dame im silbernen Kleid finden, und die ist nicht real", erklärt Sophie im Trailer.

Der Teaser endet mit verflochtenen Romanzen, einigen heißen Szenen und einem Fast-Kuss zwischen Benedict und Sophie. Die vierte Staffel markiert vermutlich die Halbzeit der Serie, die auf der gleichnamigen Romanreihe von Autorin Julia Quinn basiert. Jede Staffel widmet sich einem der acht Bridgerton-Geschwister auf der Suche nach der Liebe. Netflix hat "Bridgerton" bereits für eine fünfte und sechste Staffel verlängert.