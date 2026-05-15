Veröffentlichung: Drake überrascht Fans mit drei neuen Alben

Eigentlich wurde nur ein neues Drake-Album erwartet. Stattdessen veröffentlicht der Rapper gleich drei Platten – und gibt Einblicke in Familienkrisen, Druck und alte Rechnungen.
New York - Der kanadische Rapper Drake hat überraschend gleich drei neue Alben auf einmal veröffentlicht. Darauf verarbeitet der Musiker, der bürgerlich Aubrey Drake Graham heißt, unter anderem seinen öffentlich ausgetragenen Streit mit Rap-Star Kendrick Lamar. Neben dem lange erwarteten "Iceman" erschienen am Freitag auch die Platten "Habibti" und "Maid Of Honour" mit insgesamt 43 Songs.