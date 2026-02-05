Vernissage am 6. Februar: Zürich, Karlsruhe, Kornwestheim – gefragte Werke neu im Kreis Ludwigsburg

Mit der Vernissage am 6. Februar beginnt die Werkschau der Berliner Künstlerin Marion Eichmann im Kleihues-Bau. Zu ihrer Kunst sagt sie: „Ich brauche die totale Herausforderung“.
Wer der Künstlerin Marion Eichmann zum ersten Mal begegnet, würde wohl eher vermuten, dass sie in der darstellerischen Kunst tätig ist, als Schauspielerin, Musikerin oder Tänzerin etwa. Sie hat so viel Ausstrahlung, Temperament und Begeisterung, dass sie selbst die beste Botschafterin für ihre Kunst ist. Und doch ist sie im Bereich bildende Kunst tätig, obwohl sie selbst sagt, dass sie sich selbst nicht immer im Klaren darüber war, ob sie in diesem Bereich oder in der Musik tätig werden würde. Letztlich gab den Ausschlag, dass sie schon „mit drei Jahren wusste, dass ich Künstlerin werden wollte“.