Vernachlässigt in der Kita: Fünf Stunden im Kinderwagen – „Kein Essen, kein Spielen, kein Wickeln“

Eine Mutter aus der Region Stuttgart macht öffentlich, was ihrem Sohn widerfahren ist. Sie möchte Eltern dazu aufrufen, mutig zu sein, wenn sich ihr Kind in der Kita nicht wohlfühlt.
Maya fällt es schwer über das zu reden, was ihrem Sohn widerfahren ist. Mit Tränen in den Augen sitzt sie in der hintersten Ecke des kleinen Cafés, um nicht von zu vielen Personen gesehen zu werden. Maya, die eigentlich anders heißt, will anonym bleiben, weil sie Konsequenzen für ihre Kinder befürchtet, die irgendwann in dem kleinen Ort, in dem sie wohnt, zur Schule gehen werden. Doch sie gehe diesen Schritt, weil sie die Dinge öffentlich machen wolle, sagt sie dann mit fester Stimme. Denn das Thema Kindeswohlgefährdung werde noch immer tabuisiert.