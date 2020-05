Geldanlage in Zeiten des Coronavirus

1 In Zeiten des Coronavirus gilt es, mit Weitblick zu agieren – und den nachhaltigen langfristigen Anlageerfolg im Blick zu behalten. Foto: LBBW

Die Coronavirus-Pandemie sorgt auch an den Kapitalmärkten für Turbulenzen. Was Anleger in dieser herausfordernden Zeit beachten sollten, erklären die Anlageexperten der BW-Bank.

Die Kapitalmärkte stehen derzeit ganz im Zeichen der Coronavirus-Pandemie: „Das, was wir im Moment an den Finanzmärkten sehen, ist mehr als außergewöhnlich. Deswegen können wir die aktuelle Situation an den Börsen nur sehr, sehr schwer mit der Vergangenheit vergleichen“, sagt Christophe Frisch vom Vermögensmanagement der BW-Bank beim Round-Table-Gespräch „Kapitalanlage in Krisenzeiten“ der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten.

Die Verunsicherung unter den Anlegern ist groß: Soll ich investiert bleiben oder lieber Aktien verkaufen? Oder bieten die gesunkenen Kurse sogar Einstiegsgelegenheiten? Und welche Vermögensaufteilung passt zum aktuell herausfordernden Marktumfeld? Das sind nur einige der Fragen, die sich ihnen derzeit stellen. Und auch wenn die Antworten darauf stark von den individuellen Anlagezielen und der persönlichen Risikobereitschaft abhängig sind: Die Kapitalmarktexperten der BW-Bank geben Orientierung in Zeiten turbulenter Börsen.

Eine Rezession ist unvermeidlich

Die Coronavirus-Pandemie hat die Weltwirtschaft in eine Rezession gerissen. Die Analyse von Uwe Burkert, Chefvolkswirt und Leiter Research bei der LBBW, ist deutlich: „Wenn die Vorzeichen nicht trügen, dann befinden wir uns mitten im tiefsten Absturz der Nachkriegszeit, der noch heftiger ist als die Rezession nach der Finanzkrise.“ Das erste Halbjahr 2020 gilt für ihn ökonomisch betrachtet als „verloren“. Die Hoffnungen liegen nun auf der zweiten Jahreshälfte: Insbesondere erste Erholungstendenzen der chinesischen Wirtschaft machen Hoffnung, dass eine zeitnahe Stabilisierung auch im Rest der Welt möglich ist.

Dennoch dürften die Auswirkungen der Pandemie auf die Weltkonjunktur 2020 groß sein: LBBW Research rechnet mit einer weltweit um 1,2 Prozent sinkenden Wirtschaftsleistung. In Deutschland könnte der Konjunktureinbruch mit –7 Prozent noch deutlicher ausfallen. „Entsprechend dürften an den internationalen Kapitalmärkten auch in den kommenden Monaten die Diskussionen über die Auswirkungen des Virus auf die Konjunktur, die Unternehmensergebnisse und die Staatsverschuldungen ein Thema bleiben.“ Kurzfristig ist daher nach Einschätzung Burkerts mit weiteren Kursschwankungen zu rechnen.

Mittelfristig eröffnen sich Chancen

Trotzdem gibt es für Anleger aber auch Licht am Ende des Corona-Tunnels. LBBW-Chefvolkswirt Burkert: „Mittel- bis langfristig können wir Anleger nur bestärken, die günstigen Kurse für den Einstieg zu nutzen. Denn es besteht durchaus die berechtigte Hoffnung nach dem scharfen Einbruch, dass durch Aufholeffekte im nächsten Jahr ein Wachstum von 4 Prozent in Deutschland möglich ist.“ Unter Renditegesichtspunkten dürften Aktien für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft daher weiterhin ein interessanter Baustein im Depot bleiben.

Mit Weitblick agieren

Gerade in einem solch schwierigen Kapitalmarktumfeld ist es ein echter Mehrwert, sich bei der Geldanlage im Rahmen der Vermögensverwaltung der BW-Bank auf die Kompetenz ausgewiesener Kapitalmarktexperten verlassen zu können. Diese überprüfen ständig die Aufstellung des Depots hinsichtlich der persönlichen Anlagestrategie des Anlegers – und reagieren mit Umschichtungen, wenn sich der Ausblick an den Kapitalmärkten ändert. Das geschieht zum Beispiel über die Steuerung der Aktienquote. „Mit Beginn der Krise haben wir unsere Aktienquoten deutlich reduziert“, sagt Christophe Frisch. Gleichzeitig gelte es aber, nicht nur zu reagieren, sondern auch mit Weitblick zu agieren – und den nachhaltigen langfristigen Anlageerfolg im Blick zu behalten. „Daher haben wir nach den Kurseinbrüchen die Chance genutzt, in aussichtsreiche, günstig bewertete Titel zu investieren.“

Insgesamt sind die Portfolios in der Vermögensverwaltung aktuell noch defensiv aufgestellt – etwa unter Berücksichtigung von Gold. Christophe Frisch: „Wir denken, dass das Edelmetall durchaus ein langfristiger Profiteur der jetzigen Krise und damit ein sicherer Hafen sein kann.“

Noch mehr ausführliche Analysen über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten in Zeiten des Coronavirus finden Sie hier.

Coronavirus – ein Erreger legt den Alltag lahm Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.