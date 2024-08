Vermittlung im Nah-Ost-Konflikt: Trend zur Deeskalation im Nahen Osten

1 Brände an Bord des angegriffenen Öltankers „Sounion“ im Roten Meer Foto: European Union's Operation Aspid/European Union's Operation Aspid

Der arabische Vermittler Katar will den Iran dafür gewinnen, mäßigend auf die Huthi-Rebellen einzuwirken, und ihn in die Verhandlungen über eine Feuerpause in Gaza einbinden. Die Chancen dafür stehen gut.











Der Iran signalisiert seine Bereitschaft, mäßigend auf seine Verbündeten im Nahen Osten einzuwirken. Teheran brachte jetzt die Huthi-Rebellen im Jemen dazu, der Entsendung von Bergungsteams und Schleppern zu einem beschädigten Öltanker im Roten Meer zuzustimmen. Der arabische Vermittler Katar will den Iran zudem in die Verhandlungen über eine Feuerpause in Gaza einbinden. Der Zeitpunkt für die Initiative ist günstig, denn auch der Iran sucht nach Auswegen aus der Eskalationsspirale in der Region.