Vermisster Tengelmann-Chef Wer ist Karl-Erivan Haub?

Von red/dpa 11. April 2018 - 11:46 Uhr

2009 ließ sich Bundeskanzlerin Angela Merkel von Karl-Erivan Haub durch das Tengelmann-Museum in Mülheim an der Ruhr führen. Foto: dpa

Am Matterhorn wird auf Hochtouren nach Karl-Erivan Haub gesucht. Doch wer ist der milliardenschwere Tengelmann-Chef, der die Öffentlichkeit scheut?

Mülheim/Ruhr - Ins Rampenlicht drängte er nie: Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub ist zurückhaltend, was öffentliche Auftritte angeht. Wenige kannten den Namen des Milliardärs, bis er am Wochenende in den Schlagzeilen auftauchte. Seit Samstag wird der 58-Jährige vermisst. Er war mit der Seilbahn zum Klein Matterhorn gefahren, seitdem fehlt jede Spur von ihm. Die Suche nach Haub gestaltet sich schwierig.

Der 1960 in Tacoma im US-Bundesstaat Washington geborene Sohn des kürzlich verstorbenen Tengelmann-Patriarchen Erivan Haub übernahm Ende der 1990er-Jahre in einer für das Familienunternehmen schwierigen Zeit die Führung. Seither hatte er Tengelmann drastisch umgebaut.

Sein Vater hatte das Familienunternehmen aus Mülheim nicht zuletzt durch Zukäufe zum größten deutschen Lebensmittel-Filialisten gemacht. Doch verschleppte Modernisierungen führten die Firma in die Krise. Haub griff mit harter Hand durch, verkaufte die Großflächenanbieter Grosso und Magnet, gab die Discount-Tochter Plus gegen eine Minderheitsbeteiligung an die Edeka-Tochter Netto ab und schrumpfte die Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann vom bundesweiten Anbieter zum Regionalversorger. Den Abschluss bildete Ende 2016 der Verkauf von Kaiser’s-Tengelmann.

Unterstützung für Kanzlerin Merkel

Doch beschränkte sich Haub, der nach einer Einzelhandelslehre an der Elite-Hochschule in St. Gallen Wirtschaftswissenschaften studierte und zeitweise auch für den Unternehmensberater McKinsey arbeitete, nicht darauf, das Familienimperium zurechtzustutzen.

In seine Ära fällt auch der Aufstieg des Textil-Discounters Kik, die Aufstockung der Mehrheitsbeteiligung an der Baumarktkette Obi und der Einstieg des Familienunternehmens in den E-Commerce.

Privat scheut der Unternehmer die Öffentlichkeit. Meistens jedenfalls. Doch manchmal mischt er sich auch ein. Etwa im Bundestagswahlkampf 2013, als Tengelmann mit großen Zeitungsanzeigen für Angela Merkel warb. “Ich hab die Anzeigen aus Überzeugung geschaltet“, sagte Haub später. „Mir ging es darum, die konservative Kraft zu stärken. Das ist auch gelungen.“