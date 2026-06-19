Vermisster Säugling in Renningen: Junge verschwand aus Kinderwagen – Polizei gibt neue Details bekannt

Ein Säugling verschwindet am Donnerstagabend in Renningen aus einem Kinderwagen. Trotz einer groß angelegten Suche fehlt von ihm noch immer jede Spur.
Die Polizei hat am Freitagvormittag neue Details zum Verschwinden des drei Monate alten Säuglings in Renningen bekannt gegeben. Demnach lag der Junge zum Zeitpunkt des Verschwindens in einem Kinderwagen und sei für einen Moment unbeaufsichtigt gewesen. „Wir wissen noch nicht genau, was dahintersteckt“, sagt Polizeisprecher Steffen Grabenstein vom zuständigen Polizeipräsidium Ludwigsburg.