Vermisster Säugling in Renningen: Junge verschwand aus Kinderwagen – Polizei gibt neue Details bekannt

Ein Säugling verschwindet am Donnerstagabend in Renningen aus einem Kinderwagen. Trotz einer groß angelegten Suche fehlt von ihm noch immer jede Spur.

Die Polizei hat am Freitagvormittag neue Details zum Verschwinden des drei Monate alten Säuglings in Renningen bekannt gegeben. Demnach lag der Junge zum Zeitpunkt des Verschwindens in einem Kinderwagen und sei für einen Moment unbeaufsichtigt gewesen. „Wir wissen noch nicht genau, was dahintersteckt“, sagt Polizeisprecher Steffen Grabenstein vom zuständigen Polizeipräsidium Ludwigsburg.

Der Kinderwagen stand zum Zeitpunkt des Verschwindens an der „Wohnanschrift der Mutter“. Weitere Details will die Polizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ derzeit nicht bekannt geben. Der Grund für das Verschwinden sei derzeit „noch komplett unklar“. Auf die Frage, ob es sich um einen Entführungs- oder einen Vermisstenfall handele, sagte der Polizeisprecher, dass die Ermittlungen in alle Richtungen gingen. „Denkbar ist theoretisch beides“, so Grabenstein. Eine heiße Spur gebe es nicht.

Eltern meldeten vermissten Säugling in Renningen vermisst

Der Säugling war am Donnerstag gegen 23.30 Uhr von den Eltern als vermisst gemeldet worden. An einer groß angelegten Suche, die seit der Nacht läuft, sind 50 Polizeibeamte, zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie 40 Suchhunde beteiligt, darunter auch Leichenspürhunde.

In der Luft sind ein Polizeihubschrauber sowie Drohnen im Einsatz. Das Ziel sei es, „so schnell wie möglich ein möglichst großes Gebiet abzudecken“, so Grabenstein. Die Polizei stehe bei der Suche in engem Austausch mit den Eltern des Säuglings.

Die Hitze spiele eine wesentliche Rolle. „Wir sprechen von einem drei Monate alten Säugling, der jetzt schon eine ganze Weile fehlt. Wenn er bei der Hitze irgendwo hilflos wäre, wäre das sehr schlecht“, sagt der Polizeisprecher. Zudem machten die hohen Temperaturen die Suche mit den Wärmebildkameras „sehr schwierig“.

Unsere Empfehlung für Sie Vermisster Säugling in Renningen Polizei warnt vor privaten Suchaktionen und Spekulationen Ein drei Monate alter Säugling wird in Renningen vermisst. Die Rettungskräfte suchen fieberhaft. Nun wendet sich die Polizei an die Bevölkerung.

Für die Bevölkerung gebe es derzeit nicht viel Möglichkeiten, die Einsatzkräfte zu unterstützen. „Die größte Hilfe ist es derzeit, wenn man die Suchmaßnahmen nicht behindert.“