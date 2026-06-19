Vermisster Junge in Stuttgart: Warum die Fahndung nach vermisstem Kind so lange dauerte

Ein Sechsjähriger bleibt trotz Fahndung über Nacht verschwunden, obwohl die Polizei ihn längst in Stuttgart gefunden hatte. Ein spannendes Lehrstück.
Nicht nur Eltern können die Sorge um ein Kind im Vorschul- oder Schulalter ermessen, das plötzlich spurlos verschwindet. Die Fahndung nach einem sechsjährigen Jungen aus Tübingen in der Nacht zum Donnerstag ist auch für die Polizei ein ungewöhnlicher Fall - und ein Lehrstück darüber, wie die Dinge manchmal laufen können. Denn eigentlich hatte die Polizei in Stuttgart den Buben längst aufgegriffen, als er von den Polizeikollegen in Tübingen mit Hochdruck und Hubschrauber gesucht wurde. Wie war das möglich?