Vermisster Junge in Ellwangen

1 Die Polizei sucht einen kleinen Jungen, der in der Innstadt von Ellwangen gesehen wurde. Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine Zeugin sieht einen kleiner Junge allein und orientierungslos durch die Innenstadt von Ellwangen laufen, doch die Polizei findet das Kind nicht. Er soll eine Art Schlafanzug mit der Aufschrift „Feuerwehrmann Sam" tragen. Die Beamten bitten nun um Mithilfe.















Ellwangen - In der Innenstadt von Ellwangen (Ostalbkreis) hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag eine große Suchaktion gestartet. Wie die Polizei mitteilt, suchten die Beamten einen kleinen Jungen, der wohl orientierungslos durch die Stadt irrte. Eine Zeugin habe den Jungen gegen 0 Uhr im Bereich der Spitalstraße gesehen haben und die Polizei informiert, heißt es in der Mitteilung. Bis zum Eintreffen der Beamten war das Kind allerdings verschwunden.

Daraufhin startete eine Suchaktion in der Innenstadt, auch ein Hubschrauber war beteiligt. Der Junge soll zirka zwei Jahre alt sein und ein graues T-Shirt getragen haben. Eventuell handelt es sich um eine Art Schlafanzug mit der Aufschrift „Feuerwehrmann Sam“.

Hat der Vater das Kind bereits gefunden?

Die Polizei sucht auch nach dem Fahrer eines schwarzen Mercedes Benz Cabrio. Der Mann hatte laut der Zeugin den Jungen ebenfalls gesehen und auch angesprochen. Es könnte sich laut Polizei eventuell um den Vater handeln, der seinen Sohn wieder eingefangen hat. Dies ist allerdings nicht gesichert, da eine andere Zeugin nicht sagen kann, ob der Junge in das Fahrzeug eingestiegen ist, teilt die Polizei mit.

Die Beamten bitten um Mithilfe, da nicht ausgeschlossen werden, dass der Junge noch zu Fuß unterwegs ist.

Auch wenn der Junge wieder zu Hause ist, sollen sich die Eltern bei der Polizei Ellwangen unter der Nummer 07961/9300 oder beim Notruf 110 melden.