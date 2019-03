3 Die Polizei sucht im Rems-Murr-Kreis nach einem vermissten Kind. Foto: Weingand / STZN

Die Polizei sucht fieberhaft nach Hisam Almsto. Der elf Jahre alte Junge war am Freitag nicht von der Schule zurückgekommen. Bei der Polizei sind schon einzelne Hinweise eingegangen – dennoch fehlt von dem Kind noch jede Spur.

Winnenden - Die Suche nach dem vermissten Hisam Almsto aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) läuft auf Hochtouren. „Derzeit können wir leider weder ein Verbrechen noch einen Unfall ausschließen – und auch nicht, dass das Kind aus eigenem Antrieb verschwunden ist“, erklärt der Polizeisprecher Ronald Krötz.

Werden Kinder und Jugendliche vermisst, geht die Polizei selten sofort an die Öffentlichkeit. „Zunächst überprüfen wir Hinwendungsorte und Bezugspersonen. Es kommt ja immer wieder vor, dass Kinder ein paar Stunden bei Klassenkameraden bleiben.“ In diesem Fall scheide dies jedoch aus. Auch die Stöckachschule, wo Hisam zuletzt gesehen wurde, sei von den Lehrern noch einmal intensiv durchsucht worden – Fehlanzeige. Der vermisste Elfjährige sei auch nicht als notorischer Ausreißer bekannt: „Er gilt als guter Schüler, er spricht deutsch, englisch und rumänisch“, so Krötz.

Das Kind aus Winnenden gilt seit Freitag als vermisst

Der Elfjährige sei von seinem Vater zusammen mit anderen Flüchtlingen nach Europa geschickt worden und seit dem vergangenen Jahr ohne seine Eltern in Deutschland. „Es gibt im Rems-Murr-Kreis einen Onkel, aber auch der konnte uns nicht sagen, wo der Junge stecken könnte“, sagt Krötz.

Auch auf der Webseite der Stöckachschule ist ein Aufruf veröffentlicht worden. Auf dem beigefügten Foto, das offenbar in der Schule aufgenommen wurde, hält der Elfjährige einen selbstgebastelten Vogel in die Kamera.

Der Flüchtlingsjunge war am Freitag, 12.30 Uhr, zum letzten Mal gesehen worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er die Stöckachschule verlassen. In seiner Wohngruppe in Winnenden kam er jedoch nicht an. Laut der Polizei kam Hisam im Mai 2018 aus dem Irak nach Deutschland. Laut Personenbeschreibung ist Hisam etwa 1,50 Meter groß. Als er zuletzt gesehen wurde, trug er khakifarbene Oberbekleidung mit Kapuze, schwarze Schuhe und schwarze, fingerlose Handschuhe.

Wer hat Hisam gesehen – auch vor seinem Verschwinden am Freitag?

Einzelne Hinweise aus der Bevölkerung sind bereits bei der Polizei eingegangen. Deren Suche war trotzdem – und trotz des Einsatzes von Mantrailer-Suchhunden und eines Hubschraubers – bislang erfolglos. Die Ermittler bitten dringend jeden, der Hisam gesehen hat oder etwas zu seinen bevorzugten Aufenthaltsorten sagen kann, sich unter der Nummer 0 71 51/95 00 zu melden.