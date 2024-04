1 Die Polizei versucht mit Ballons und Süßigkeiten die Aufmerksamkeit des vermissten Jungen zu gewinnen, der Autist ist. Foto: dpa/Markus Hibbeler

Die Suche nach dem sechs Jahre alten Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde ist auch in der Nacht zu Donnerstag fortgesetzt worden. Es gebe nichts Neues, die Suche gehe weiter, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am frühen Donnerstagmorgen. In einem Waldgebiet, das an das Wohnhaus der Familie des Jungen angrenzt, hängte die Feuerwehr auf Wunsch der Eltern Luftballons und Süßigkeiten auf. „Die haben es dem Jungen angetan“, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Im Wald positionierten die Helfer Wildkameras, die den Jungen entdecken sollen. Arian ist den Angaben nach Autist. Er soll nicht auf Ansprachen reagieren.