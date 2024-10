Vermisster in Tirol: Rettungskräfte bergen Leiche nach Bergsteigerunglück

1 Ein 21-Jähriger setzte am Donnerstag bei einer Tour in Richtung Hohe Munde einen Notruf ab. (Archivbild) Foto: IMAGO/Zoonar//Hans-Joerg Grunau

Am Donnerstag setzt ein 21-jähriger Bergsteiger in Tirol einen Notruf ab. Wegen der schlechten Wetterbedingungen können die Retter nicht zu ihm durchdringen. Am Sonntag bergen sie eine Leiche, vermutlich die des Mannes.











Auf der Suche nach einem vermissten deutschen Bergsteiger in Tirol haben Rettungskräfte eine Leiche geborgen. Es handele sich höchstwahrscheinlich um den vermissten 21-Jährigen aus dem Landkreis Oberhavel in Brandenburg, sagte ein Sprecher der Polizei in Tirol. Die formelle Identifizierung stand aber noch aus.