2 Der 39-Jährige wird seit dem 23. Juni vermisst. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem 39 Jahre alten Ulmer Dr. Felipe C.-S., der seit Dienstag, 23. Juni, vermisst wird. Der 39-Jährige wollte zum Wandern in die Berge, seitdem fehlt jede Spur von ihm.

Ulm - Der 39 Jahre alte Dr. Felipe C.-S. aus Ulm wird seit vergangenen Dienstag, 23. Juni, vermisst. Der Ulmer wollte in die Berge zum Wandern, seitdem fehlt jedes Lebenszeichen von ihm. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Vermissten und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Das Lichtbild befindet sich in der Fotostrecke.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich die Lebensgefährtin des 39-Jährigen am Samstag bei der Ulmer Polizei gemeldet. Sie berichtete, dass der 39-Jährige sich am frühen Dienstag zuletzt bei ihr gemeldet hatte. Dabei hatte er angekündigt, in die Berge zu wollen, um zu wandern. Konkret wollte er zur Hermann-von-Barth-Hütte im Lechtal und weiter zum Prinz-Luitpold-Haus bei Bad Hindelang im Allgäu. Doch ihr Lebensgefährte kam weder an der Hermann-von-Barth Hütte noch am Prinz-Luitpold-Haus an. Seither habe sich der 39-Jährige auch nicht mehr gemeldet. Die Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht zu dem Vermissten.

So sieht der Vermisste aus

Der 39-Jährige ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat schwarzbraune, lockige Haare und einen leicht dunklen Teint. Dr. C.-S. dürfte in Sportkleidung und Laufschuhen unterwegs sein und hat wahrscheinlich einen großen Wanderrucksack dabei. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten und fragt:

- Wer hat Dr. C.-S. seit Dienstag, 23. Juni, gesehen?

- Wer kennt seinen Aufenthaltsort?

- Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle.