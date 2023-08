Die Polizei ist auf der Suche nach dem 62 Jahre alten Wolfgang W. aus Rottenburg, der seit Montag vermisst wird. Weil alle Suchmaßnahmen bisher keinen Erfolg brachten, veröffentlichte die Polizei nun ein Bild des Mannes.

Der Vermisste wurde zuletzt am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr in seiner Wohnung in der Graf-Wolfegg-Straße von Angehörigen gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste dürfte zu Fuß unterwegs sein, könnte aber auch öffentliche Verkehrsmittel genutzt haben, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. In die Suchmaßnahmen waren mehrere Streifenwagen, Suchhunde von Rettungsdienst und Polizei sowie eine Drohne und auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. All dies brachte keinen Erfolg.

Vermisster ist auf Medikamente angewiesen

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Mann, der krankheitsbedingt schlecht zu Fuß und auf Medikamente angewiesen ist, möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, wird nun auch öffentlich nach ihm gefahndet.

Der Vermisste ist etwa 1,82 Meter groß, kräftig und etwa 105 Kilogramm schwer. Er hat graue Haare. Vermutlich ist er in Sandalen unterwegs. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 beim Kriminalkommissariat Tübingen beziehungsweise beim Polizeirevier Tübingen zu melden.

Ein Bild des vermissten 62-Jährigen finden Sie aus rechtlichen Gründen in der Bildergalerie.