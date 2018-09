Vermisster aus Esslingen Wer hat diesen Mann gesehen?

Von red/len 03. September 2018 - 16:42 Uhr

Ein Mann aus Esslingen will am Freitag mit dem Zug von Esslingen nach Bad Oldesloe (Landkreis Stormarn, Schleswig-Holstein) fahren. Dort kommt er nie an. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Esslingen - Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen sucht derzeit nach einem 79-jährigen Esslinger. Der Mann heißt Werner Müller und wollte am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr mit dem Zug von Esslingen nach Bad Oldesloe (Landkreis Stormarn, Schleswig-Holstein) fahren, berichtet die Polizei. Dort kam er aber nie an. Aufgrund beginnender Demenz und zeitweiser Orientierungslosigkeit sei nicht auszuschließen, dass sich der Mann mittlerweile in einer hilflosen Lage befinde.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass Werner Müller am Freitagmorgen offenbar zunächst mit dem Zug bis nach Hamburg gereist war. Dort kaufte er sich eine Fahrkarte und fuhr noch am Abend wieder zurück in Richtung Stuttgart. Am Samstagabend wurde er schließlich in der Nähe des Bahnhofs in Söhlde-Hoheneggelsen (Landkreis Hildesheim, Niedersachsen) gesehen. Laut Zeugenaussagen machte er einen verwirrten Eindruck. Die Kriminalpolizei Esslingen schließt nicht aus, dass er am Bahnhof Hoheneggelsen erneut in einen Zug eingestiegen und weitergefahren ist.

Jede Polizeistelle nimmt Hinweise entgegen

Werner Müller hat Bezugspunkte nach Königstein im Taunus (Hochtaunuskreis, Hessen) sowie nach Mettmann (Nordrhein-Westfalen). Möglicherweise versucht er, dorthin zu gelangen. Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten werden in der Kriminalpolizeidirektion Esslingen (Telefonnummer: 0711/39900) oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Werner Müller ist etwa 1,80 Mater groß und sehr schlank. Er hat grau/weiße Haare und trägt möglicherweise eine Lesebrille. Er spricht hochdeutsch ohne hörbaren Dialekt. Der Vermisste ist vermutlich mit einem dunklen Anzug und einem weißen Hemd bekleidet.