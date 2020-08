2 Die Polizei sucht nach dem vermissten Mann. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand / STZN

Seit dem vergangenen Donnerstag wird der 33 Jahre alte Sehmus C. aus Backnang vermisst. Zuletzt wurde er wohl am Winnender Bahnhof gesehen. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Backnang - Die Polizei sucht nach dem 33 Jahre alten Sehmus C. aus Backnang (Rems-Murr-Kreis). Wie die Beamten mitteilen, wird der Mann seit dem vergangenen Donnerstag vermisst. Vermutlich wurde er das letzte Mal am vergangenen Freitag, den 14 August, gegen 13.30 Uhr am Bahnhof Winnenden gesehen.

Der 33-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er hat gesundheitliche Probleme und benötigt Medikamente. Sehmus C. hält sich gerne im Raum Winnenden und Stuttgart auf. Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine korpulente Figur und trug bei seinem Verschwinden ein blaues T-Shirt, eine Stoffhose und eine Base-Cap.

Wer den vermissten Mann gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthalt geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07151/9500 melden.