2 Die Polizei sucht nach einem 51-Jährigen aus Bietigheim-Bissingen (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 51-jähriger Mann aus Bietigheim-Bissingen wird seit Montag vermisst. Die Polizei hat ein Foto veröffentlicht und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Das Bild befindet sich in unserer Fotostrecke.















Der 51 Jahre alte Naim S. aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) wird seit Mittwoch, 4. Mai, vermisst. Die Polizei sucht nun mit einem Lichtbild nach dem Vermissten und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Das Foto befindet sich in unserer Bildergalerie.

Wie die Polizei berichtet, verließ der 51-Jährige am Mittwochmorgen seine Wohnung und ist seitdem verschwunden. Sein Fahrzeug wurde am Vormittag des 4. Mai am Wilhelmshof in Bietigheim-Bissingen verlassen aufgefunden. Die bisherige Suche am Mittwoch und Donnerstag, an der auch Mantrailerhunde, ein Polizeihubschrauber sowie die Polizeipferdestaffel des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt waren, blieb ergebnislos.

Der 51-Jährige ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat eine kräftige Statur, kurze, schwarze Haare und braune Augen. Er trägt eine blaue Jeanshose. Zur Oberbekleidung ist nichts bekannt. Personen, die den Gesuchten gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0800/1100225 in Verbindung zu setzen.